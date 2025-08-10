1247. Sachbeschädigung an Staatsgebäude – Maxvorstadt

Am Dienstag, 05.08.2025, gegen 00:25 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter mit mehreren Steinen gegen die Fenster eines Staatsgebäudes in der Maxvorstadt. Dabei gingen zwei Fensterscheiben zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung des U-Bahnhofes Karlsplatz. Die Sachbeschädigung wurde am selben Morgen festgestellt und die Polizei wurde informiert.

Die weiteren Ermittlungen werden von Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Prielmayerstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1248. Austritt von Gas; zwei Personen verstorben – Feldmoching

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 17:45 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München die Mitteilung über zwei bewusstlose Personen in einer Kleingartenanlage in der Lerchenauer Straße. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die Polizeieinsatzkräfte eintrafen, waren bereits Rettungskräfte sowie die Feuerwehr vor Ort. Die eingesetzten Polizeistreifen richteten Absperrungen in dem Bereich ein.

Gemäß dem aktuellen Ermittlungsstand befanden sich mehrere Personen im Rahmen einer privaten Feier in der Kleingartenanlage, als aus dem Keller der dort befindlichen Gartenlaube, in welchem ein Generator betrieben wurde, aus bisher ungeklärten Gründen Gas austrat.

Ein 41-Jähriger und ein 50-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, wurden jeweils vom Rettungsdienst schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige verstarb am selben Tag im Krankenhaus. Der 50-Jährige verstarb am 10.08.2025 im Krankenhaus.

Vier weitere Personen, zwei 54-Jährige mit Wohnsitz in München sowie ein 49-Jähriger und ein 43-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, erlitten jeweils eine leichte Intoxikation. Der 43-Jährige, der 49-Jährige sowie einer der 54-Jährigen wurden jeweils vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der andere 54-Jährige wurde nach der rettungsdienstlichen Untersuchung vor Ort entlassen.

Während des Einsatzes war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam befand sich zur Betreuung von Angehörigen und Betroffenen vor Ort.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1249. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Bus; mehrere Personen verletzt – Moosach

Am Freitag, 08.08.2025, gegen 20:05 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit Wohnsitz in Baden-Württemberg mit einem Pkw Mercedes den mittleren Fahrstreifen des Frankfurter Rings in Richtung Schleißheimer Straße.

Zur gleichen Zeit befand sich ein 29-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus an der Bushaltestelle „Joseph-Dollinger-Bogen“.

Als der 29-Jährige mit dem Linienbus anfahren wollte, um seine Fahrt weiter in Richtung Schleißheimer Straße fortzusetzen, bog die 37-Jährige nach rechts in eine Einfahrt ab. Der 29-Jährige bremste daraufhin, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das Bremsen wurden sechs Fahrgäste des Linienbusses verletzt. Hierbei handelte es sich um eine 20-Jährige, einen 41-Jährigen und eine 63-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, sowie um eine 20-Jährige, eine 22-Jährige und eine 46-Jährige mit Wohnsitz in Baden-Württemberg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die 20-Jährige aus Baden-Württemberg sowie die 63-Jährige durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1250. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte u.a. – Trudering

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 03:30 Uhr, befand sich ein 33-jähriger Münchner Polizeibeamter als Gast auf der privaten Feier einer 28-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Dort soll der 33-Jährige mehrere weibliche Gäste im Alter zwischen 20 und 30 Jahren angetanzt und sie gegen ihren Willen unsittlich berührt haben.

Aus diesem Grund versuchten die 28-jährige Gastgeberin sowie eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München den 33-Jährigen über die Terrassentür aus dem Einfamilienhaus zu drängen. Der 33-Jährige wehrte sich und verletzte dabei die 26-Jährige am Arm.

Weitere Gäste unterstützten die beiden Frauen, wodurch der 33-Jährige aus dem Haus in den Garten gedrängt werden konnte. Anschließend wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München alarmiert, woraufhin mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit fuhren.

Als die Polizeibeamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnten sie den 33-Jährigen von mehreren Gästen am Boden fixiert antreffen. Der 33-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten und leistete Widerstand gegen die Beamten, woraufhin er von mehreren Polizeibeamten zum Streifenwagen verbracht wurde.

Auf der Polizeiinspektion wurde mit dem 33-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei konnte bei ihm eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Anschließend führte die diensthabende Ärztin des Instituts für Rechtsmedizin eine Blutentnahme durch.

Der 33-Jährige blieb aufgrund seiner starken Alkoholisierung sowie der Fremdgefährdung in polizeilichem Gewahrsam.

Bei dem Widerstand wurden die eingesetzten Polizeibeamten nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Gegen den 33-jährigen Polizeibeamten wird aufgrund von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sexueller Belästigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch sowie Beleidigung ermittelt. Die Ermittlungen werden derzeit von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Seitens des Polizeipräsidiums München werden neben dem eingeleiteten strafrechtlichen Verfahren nun auch disziplinarrechtliche Maßnahmen geprüft.