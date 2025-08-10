ZIRNDORF. (800) Ein aufmerksamer Passant beobachtete am Freitagnachmittag (08.08.2025) einen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher in Zirndorf. Zusammen mit dem Fahrzeuginhaber nahm er den Mann vorläufig fest und übergab ihn an die Polizei.



Der Passant bemerkte den jungen Mann gegen 14:30 Uhr, wie er sich zunächst an mehreren geparkten Pkw zu schaffen machte. Schließlich gelang es ihm, in eines der Fahrzeuge zu kommen. Zusammen mit dem 28-jährigen Inhaber des Pkw nahm der 42-Jährige den Tatverdächtigen kurzerhand vorläufig fest. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Zirndorf nahm den 19-jährigen kurz darauf in Empfang.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.



Erstellt durch: Marc Siegl