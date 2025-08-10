NÜRNBERG. (797) Die Mitteilung über einen Mann, der in der Landgrabenstraße Autospiegel abschlagen soll, rief am Samstagabend (09.08.2025) die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd auf den Plan. Eine Streife nahm den betrunkenen Randalierer fest.



Zeugen meldeten sich gegen 18:30 Uhr über den Notruf der Polizei und gaben an, dass soeben ein Mann durch die Landgrabenstraße laufe und gegen geparkte Pkw schlage. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf kurz darauf den 32-jährigen Tatverdächtigen vor Ort an. Es stellte sich heraus, dass der mit über zweieinhalb Promille betrunkene Mann bei insgesamt vier Pkw die Außenspiegel abschlug. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Erstellt durch: Marc Siegl