BAYREUTH. Am Freitagvormittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fraunhoferstraße ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 9.15 Uhr und 12.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen diverse Schmuckgegenstände an sich. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.