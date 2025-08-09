GERBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Seit Mittwochnachmittag wird eine 38-jährige Frau vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Würzburger Polizei sucht zur Stunde nach ihr und hofft auf Zeugenhinweise.

Die 38-jährige Claudia Holzner hatte letztmals am Mittwochnachmittag Kontakt zu ihrer Familie und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Sie ist auch telefonisch nicht mehr erreichbar. Nachdem die Familie sich an die Würzburger Polizei gewandt hat, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet, die nach wie vor stattfinden. Die Beamten erhoffen sich nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Frau Holzner wird wie folgt beschrieben:

164 cm groß bei circa 70 kg

Dunkelblondes Haar - meist zum Zopf gebunden

Brillenträgerin

Stark hervorstehender Bauch

Trug zuletzt ein buntes Sommerkleid (weiß/ lila/ grün) und blaue Sandalen

Hinweise werden unter 0931/457-0 entgegengenommen.