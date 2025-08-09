1246. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 70-Jährigen - Harlaching

Wie bereits berichtet, verließ am Freitag, 08.08.2025, ein 70-jähriger Mann gegen 10:00 Uhr seine Wohnung in Harlaching und kam nicht mehr nach Hause.

Der Vermisste leidet an einer Erkrankung und ist zeitlich und örtlich nicht orientiert.

Von der Polizei wurden daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Der Vermisste wurde am Samstag, 09.08.2025, gegen 09:45 Uhr, von einem Zeugen in der Isarvorstadt angetroffen. Dieser verständigte den Polizei Notruf 110 und übergab den Vermissten der Polizeistreife.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher gelöscht.