HOHENSCHWANGAU. In der Nacht von Freitag auf Samstag rückte die Polizei und die Feuerwehr Schwangau zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Schlossrestaurant Neuschwanstein aus. Das Restaurant wurde aufgrund der ausgelösten Brandmeldeanlage vollständig evakuiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich Tücher und Putzlappen, die in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt wurden, entzündet hatten. Es wird vermutet, dass die Tücher sich selbst entzündet haben, wahrscheinlich durch Reinigungsmittel in Kombination mit Trocknungsvorgängen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr blieb der Schaden gering: Das Feuer hatte nur die Tücher und den Schrank betroffen. Im Einsatz waren eine Streife der Polizei Füssen, ein Rettungswagen und 15 Feuerwehrleute aus Schwangau. (PI Füssen)

