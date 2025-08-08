KEMPTEN. Die Polizei präsentiert sich auf der Allgäuer Festwoche mit vielfältigen Themen auf einem Informationsstand und im Bühnenprogramm. Ob jung oder alt – wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen!

Die Beamtinnen und Beamten sind mit einem Informationsstand auf dem Festwochengelände vertreten. Sie präsentieren während des gesamten Zeitraums der Festwoche verschiedene Themenschwerpunkte. Unterstützt werden wir wie auch schon in den vergangenen Jahren von den Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg. Nicht nur für die jungen Besucher steht zudem ein Polizeimotorrad bereit. Fotografieren ist ausdrücklich erwünscht!

Neben den allgemeinen Themen stehen wir Ihnen mit folgenden Themenschwerpunkten während der Festwoche zur Verfügung:

Kriminalpolizeiliche Fachberater (09.08.2025 bis 12.08.2025)

Wie die eigenen vier Wände ohne viel Aufwand sowohl technisch als auch finanziell gegen Einbruch gesichert werden können, steht zu Beginn der Allgäuer Festwoche im Mittelpunkt. Die Statistik zeigt, dass die Täter knapp die Hälfte der Einbrüche aufgrund effektiver Sicherungsmaßnahmen abbrechen.

Information und Beratung gegen Extremismus (09.08.2025)

Mit einer Ansprechpartnerin vor Ort bietet die Beratungs- und Informationsstelle gegen Extremismus eine Möglichkeit an, sich über Rechtsextremismus, Linksextremismus, Verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit sowie Reichsbürger und Selbstverwalter zu informieren.

Verkehrssicherheit (13.08.2025 bis 17.08.2025)

Die Verkehrsspezialisten informieren über die alltäglichen Gefahren im Straßenverkehr und widmen sich speziell der Verkehrssicherheit beim Rad- und Motorradfahren.

Einstellungsberatung (10.08.2025, 13.08.2025, 14.08.2025, 17.08.2025)

Rede und Antwort steht die Einstellungsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und ein Berufseinsteiger bei Interesse zum Polizeialltag, den Karrieremöglichkeiten und den Einstellungsvoraussetzungen bei der Bayerischen Polizei.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1013/ -1012)