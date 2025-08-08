BAD WÖRISHOFEN. Seit 06.08.2025 wird ein 87-jähriger Mann vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Seit dem 06.08.2025, gegen Mittag, wird ein 87-Jähriger aus Bad Wörishofen vermisst. Er befindet sich möglicher Weise in einer hilflosen Lage und ist auf Medikamente angewiesen. Zuletzt wurde der Vermisste am Mittag des 06.08.2025 in Bad Wörishofen von seinen Angehörigen gesehen.

Gegen 11:30 Uhr verliert sich seine Spur. Der Vermisste ist mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davongefahren. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad mit einem tiefen Einstieg. Es ist von der Marke „Viktoria“, Modell „Urban“. Das Fahrrad ist auffällig metallic Rot. Lediglich die Schutzbleche sind Silber. Er war zuletzt mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose gekleidet. Zudem ist auffällig, dass er eine Hasenscharte hat. Der Betroffene hat graumeliertes und lichtes Haar. Er ist ca. 170 cm groß. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen werden derzeit in alle Richtungen geführt.

Details zur Fahdnung finden Sie hier.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen, bzw. kennt den Vermissten und kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der 08247/9680-0 oder jeden anderen Dienststellen zu melden.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).