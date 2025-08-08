INGOLSTADT.Bei Bauarbeiten kam am gestrigen Abend ein 27-jähriger Mann in Ingolstadt ums Leben. Er stürzte mit einem Gabelstapler rund sechs Meter in die Tiefe.

Der in Lettland lebende Ukrainer war als Angestellter eines Subunternehmens mit Abbrucharbeiten einer alten Lackieranlage an der Ettinger Straße beschäftigt. Bei Arbeiten in einem Zwischengeschoß benutzte der 27-Jährige gegen 21:15 Uhr einen Gabelstapler. Aus noch unbekannter Ursache fuhr der Mann rückwärts zunächst gegen einen aufgestellten Begrenzungszaun. Im weiteren Verlauf stürzte er über eine Abbruchkante zusammen mit seinem Arbeitsgerät auf den Boden des darunterliegenden Geschosses. Hierbei erlitt der Ukrainer schwere Kopfverletzungen.

Der Mann wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und unter fortwährenden Reanimationsversuchen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen noch am Abend übernommen. Zur Klärung des genaueren Unfallhergangs wurde die Unglücksstelle am heutigen Freitag zusammen mit externen Spezialisten intensiv untersucht.