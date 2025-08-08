SULZBACH-ROSENBERG. AMBERG-SULZBACH. In den frühen Morgenstunden des 7. August kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 63-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 63-jähriger Mann und ein 38-jähriger Mann gerieten am Donnerstag, den 7. August, gegen 03.15 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sulzbach-Rosenberg zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus dem Disput eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der 38-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand den 63-Jährigen mit einem Messer an der linken Hand verletzte. Der 63-Jährige wurde vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst erstversorgt. Der mutmaßliche Tatverdächtige entfernte sich nach dem Vorfall zunächst vom Tatort und konnte im Zuge einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte im Stadtgebiet Sulzbach-Rosenberg angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm die weiteren Ermittlungen und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das mutmaßlich verwendete Tatmittel, ein Messer, wurde sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der 38-Jährige noch am selben Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 38-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.