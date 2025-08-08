BAD FÜSSING, LKR. PASSAU. In der Nacht zum Donnerstag (07.08.2025) wurde erneut ein Zigarettenautomat in Bad Füssing gesprengt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass wohl soeben ein Zigarettenautomat in der Johannesstraße in Bad Füssing gesprengt worden sei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten die Beamten einen schwarzen Mercedes besetzt mit zwei Personen, der mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, der von Bad Füssing in Richtung Hartkirchen fuhr, konnten es schließlich anhalten und die Insassen kontrollieren. Die beiden Insassen, ein 53- und 14-Jähriger wurden vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnissen erhärtete sich der Verdacht gegen die beiden Männer sowie gegen einen dritten Beteiligten im Alter von 18 Jahren, verantwortlich für die Zigarettenautomatensprengung in Bad Füssing sowie die beiden Sprengungen am vergangenen Wochenende in Kirchham und Bad Füssing zu sein.

Am Donnerstag (07.08.2025) wurden an den jeweiligen Wohnadressen der Tatverdächtigen die vom Amtsgericht Passau erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten unter anderem Zigaretten und Bargeld sicherstellen. Alle drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der Sprengung des Zigarettenautomaten in der Johannesstraße oder zu dem schwarzen Mercedes, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit entfernt hat, geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 08.08.2025, 12.55 Uhr