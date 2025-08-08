A9 / BERG, LKR. HOF. Am Donnerstagmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Hof einen Ford mit sieben Insassen. Dabei fanden sie mehrere Fälschungen von Markenhandtaschen sowie -parfüms.

Um 12.30 Uhr überprüften die Polizisten das Fahrzeug und die Insassen auf dem Rastplatz Frankenwald-Ost, an der A9 in Richtung Berlin. Dabei stießen sie im Fahrzeuginneren auf mehrere Einkaufstaschen, die wiederum insgesamt über 20 gefälschte Markenhandtaschen und über 30 gefälschte Markenparfüms beinhalteten. Die Beamten stellten die Plagiate sicher und übergaben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Markengesetz an die Kriminalpolizei Hof. Die Fälschungen konnten dem Fahrer des Autos zugeordnet werden. Der 32-Jährige durfte nach Abschluss der Maßnahmen die Fahrt fortsetzen.