OBERNZELL, LKR. PASSAU. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Passau haben am Donnerstag, 07.08.2025 mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Passau und Straubing mehrere Gebäude in Obernzell durchsucht. Drei Männer stehen im Verdacht, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Die vorangegangenen Ermittlungen ergaben, dass drei Männer im Alter von 26, 28 und 58 im Verdacht stehen, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln. Am Donnerstagnachmittag (07.08.2025) haben Ermittler mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Passau im Gemeindebereich Obernzell vollzogen. Dabei fanden sie zahlreiche Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum sowie Amphetamin. Außerdem stellten die Beamten mehrere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände sicher, darunter Messer und ein Schlagstock. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die drei Männer wieder entlassen, die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

Veröffentlicht am 08.08.2025, 13.05 Uhr