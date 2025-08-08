NIEDERMURACH. Am Freitag, 8. August, kam es auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Enzelsberg und Rottendorf im Landkreis Schwandorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Oberviechtach hat die Sachbearbeitung im Fall übernommen.

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Schwandorf befuhr am Freitagvormittag, gegen 9.30 Uhr, mit einem E-Bike die Gemeindeverbindungsstraße zwischen den Ortschaften Enzelsberg und Rottendorf. Zeitgleich fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Traktorgespann aus einer rechtsseitigen Einmündung auf die Gemeindeverbindungsstraße in gleicher Fahrtrichtung auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich entlang der Straße auf den angrenzenden Feldern hochgewachsener Maisbestand. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Kriseninterventionsteam zur psychologischen Betreuung im Einsatz.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Amberg wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ein entsprechender Sachverständiger hat die Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Verkehrsunfalls dauern an und werden von der Polizeiinspektion Oberviechtach geführt.