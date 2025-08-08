1241. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 19:00 Uhr fand eine angezeigte und genehmigte Versammlung in Bezug auf den „Israel-Palästina-Konflikt“ in der Neuhauser Straße in München statt. Bei der Versammlung nahmen in der Spitze circa 35 Personen teil. Gegen 19:15 Uhr passierte ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in Unterfranken die Versammlung und äußerte den Teilnehmern gegenüber Beleidigungen mit volksverhetzendem Inhalt. Daraufhin entgegnete ein 33-jähriger Versammlungsteilnehmer, mit Wohnsitz in München, mit einer Beleidigung mit Bezug auf den Nationalsozialismus.

Der 60-Jährige wurde wegen der Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Der 33-Jährige wurde wegen der Beleidigung angezeigt.

Nach Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde dem 60-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen.

Die Versammlung wurde gegen 20:40 Uhr ohne weitere Vorkommnisse beendet.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 45 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1242. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 18:45 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein 42-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet zwei hochwertige Sonnenbrillen aus einem versperrten Pkw Mercedes eines 68-Jährigen mit Wohnsitz in München entwendete und sich im Anschluss entfernte.

Der Zeuge informierte den 68-jährigen Fahrzeugbesitzer über diesen Umstand und gemeinsam stellten sie den Tatverdächtigen in der Görresstraße / Augustenstraße. Anschließend verständigten sie die Polizei.

Die entwendeten Brillen konnten beim Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Brillen haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tatverdächtige wird nun zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 54 führt die weiteren Ermittlungen.

1243. Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 23:00 Uhr, löste die Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage eines Gebäudekomplexes aus.

Ein dort abgestelltes E-Kleinkraftrad, Betamotor, war in Brand geraten, wurde jedoch noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch die ausgelöste Sprinkleranlage gelöscht. Durch den Brand wurde ein weiteres Kraftrad, Ducati, welches in unmittelbarere Nähe abgestellt war, beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 rückte zum Brandort aus und übernahm die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aufgrund erster Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Arnuflstraße, Marsstraße, Hofpenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1244. Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Bereits am Freitag, 02.05.2025, gegen 23:30 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München am U-Bahnhof Theresienwiese. Dort stieg er in die U4 in Richtung Arabellapark. Nach ihm betrat ein bislang unbekannter Täter ebenfalls die U-Bahn. Im Wagon rempelte er grundlos mehrere Fahrgäste an. Der 18-Jährige wurde auf diese Situation aufmerksam und sprach den unbekannten Täter darauf an. Unvermittelt führte der Täter einen Kopfstoß in Richtung des 18-Jährigen aus. Der 18-Jährige konnte diesem jedoch ausweichen. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter dem 18-Jährigen mit einer mitgeführten Bierflasche auf den Kopf.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend aus der noch am Bahnhof Theresienwiese stehenden U-Bahn.

Der 18-Jährige wurde dabei verletzt und musste vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt werden.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Durch Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten Bilder des unbekannten Täters gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft München I hat nun einer Öffentlichkeitsfahndung mit den gesicherten Bildern stattgegeben.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/089343/index.html

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, dunkelblondes bis braunes Haar, Bekleidung: dunkle Lederjacke, schwarzes Oberteil mit weißem Aufdruck, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Theresienwiese Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.