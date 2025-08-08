REGENSBURG. Am späten Abend des 6. August wurde eine offensichtlich hilflose Frau im Stadtgebiet Regensburg festgestellt. Die 42-Jährige konnte sich nur lückenhaft an den vorangegangenen Zeitraum erinnern. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich die 42-jährige Frau, am Mittwoch, 6. August, zunächst im Bereich der Shell-Tankstelle an der Landshuter Straße auf. Gegen 23 Uhr begab sie sich anschließend in die Leublfingstraße.

In diesem Zusammenhang trat eine unbekannte männliche Person an sie heran und leistete augenscheinlich Hilfe. Die betreffende Person half der 42-Jährigen bei der Wiederauffindung ihrer Umhängetasche, welche sich unweit eines Wohnhauses in einem Busch in der Leublfingstraße befand. Der genaue Ablauf des Geschehens sowie der zeitliche Rahmen liegen derzeit noch im Fokus der Ermittlungen.

Die Frau selbst kann wie folgt beschrieben werden:

Körpergröße ca. 1,58 m

lange, dunkle Haare

trug eine Umhängetasche im sogenannten "Military-Stil"

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 24 Uhr des 6. August im Bereich der Leublfingstraße Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der hilfsbedürftigen Frau bzw. dem bislang unbekannten Helfer machen können, sich unter der Telefonnummer 0941 / 506-2888 zu melden.