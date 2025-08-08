WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Donnerstagabend, 7. August 2025, brach an drei in Waldkraiburg abgestellten Fahrzeugen ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (7. August 2025), gegen 21.01 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über einen Brand mehrerer Fahrzeuge und einem Carport im Bereich Braunauer Straße / Adlergebirgstraße in Waldkraiburg ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen den Brand, welcher auf ein Wohnhaus überzugehen drohte, fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert und die Brände abgelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die ersten Ermittlungen vor Ort. Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkraiburg.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Ermittlungen zur Brandursache durch das Fachkommissariat 1 mit Unterstützung durch das Fachkommissariat 7 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Hierbei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit den Bränden am Abend des 7. August 2025, zwischen 20:00 und 21:00 Uhr im Bereich Braunauer Straße / Adlergebirgstraße in Waldkraiburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld im Bereich der Brandörtlichkeit verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Brandursache beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/36730 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Darüberhinaus bitten die Ermittler insbesondere um Foto- oder Videoaufnahmen, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten oder im Zuge des Vorfalls aufgenommen wurden. Entsprechende Dateien können der Kriminalpolizei unter folgendem Link (Medienupload-Portal) zur Verfügung gestellt werden:

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de/