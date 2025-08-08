LANDSHUT, ALTDORF, LKR. LANDSHUT, PASSAU. In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen über sog. Telefonbetrüger ein. Am Donnerstag, 07.08.2025, haben die Betrüger in der Region wieder Bargeld und Gold im Wert von insgesamt über 150.000 Euro erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet in beiden Fällen im sachdienliche Hinweise.

Bereich Landshut

Ein Ehepaar aus dem Gemeindebereich Altdorf b. Landshut erhielt gestern gegen 12.00 Uhr einen unbekannten Anruf. Die Anrufer, der sich als Polizeibeamter bzw. Staatsanwalt ausgaben, machten dem Ehepaar glaubhaft, dass ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution in Höhe von 95.000 Euro hinterlegen müsse. In der Annahme, der Unfall sei tatsächlich geschehen, übergab der Ehemann später gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Amtsgerichts Landshut Gold im Wert eines hohen fünfstelligen Betrages an einen bislang unbekannten Abholer.

Beschreibung des Unbekannten: ca. 170 - 175 cm groß, 30-35 Jahre alt, Brillenträger, dunkelbraunes Haar, er soll gebrochen deutsch gesprochen haben.

Zeugenaufruf

Personen, die am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 11.30 Uhr bis etwa 13.00 Uhr zunächst im Bereich Altdorf, zwischen der Hauptstraße/Eichendorffstraße und zwischen der Gerhart-Hauptmann-Straße und dem Holunderweg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Passanten/Verkehrsteilnehmer für den späteren Abholort ab ca. 14.00 Uhr in der Nähe des Amtsgerichts in der Gestütstraße.

Bereich Passau

Auf ähnliche Weise gingen die Betrüger in einem Fall, ebenfalls am gestrigen Donnerstag, 08.08.2025, in Passau vor. Auch hier hat eine Frau nach einem mehrstündigen Telefonat mit den Betrügern an einen unbekannten Mann, der sich als „Jakob“ ausgab in der Kraftstraße Goldschmuck und Bargeld im Wert eines sechsstelligen Betrages übergeben. Der Abholer entfernte sich unerkannt zu Fuß in Richtung Spitalhofstraße.

Der unbekannte Abholer wird folgendermaßen beschrieben: ca. 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, grauer kurzen Stoffhose, er führte eine schwarze Umhängetasche mit.

Zeugenaufruf

Personen, die am Donnerstag, 07.08.2025, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr im Passauer Stadtteil Haidenhof, im Bereich Bernhard-Setzer-Straße und Kraftstraße/Schießstattweg verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet hat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut vor dieser Betrugsmasche

Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern ging zwar die Gesamtschadenssumme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund eine viertel Million Euro (2024: 933.000 Euro) zurück, allerdings belegen die jüngsten Falle mit z. T. enorm hohen Vermögensschaden, dass die Masche des Telefonbetrugs nach wie vor hoch aktuell ist. Aus diesem Grund appeliert das Polizeipräsidium Niederbayern insbesondere an die jüngere Generation - sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern über das Phänomen und geben Sie ihnen hierzu notwendige Hilfestellung.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Bedenken Sie: Die Polizei fordert zur Abwendung von Haftstrafen keine Kautionszahlung am Telefon!

Veröffentlicht: 08.08.2025, 10.45 Uhr