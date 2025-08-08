BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Nachdem am 15. Juni 2025 in einem Waldstück bei Ellmosen die sterblichen Überreste einer 34-jährigen Frau aus Bad Aibling aufgefunden wurden, gilt der Ehemann der Toten weiterhin als dringend tatverdächtig. Der 43-jährige Mann sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen plant die Kriminalpolizei nun Anwohnerbefragungen. Außerdem bitten die Ermittler weiterhin um Hinweise zu einem am Fundort sichergestellten Kinderfahrrad sowie einem Kinderhelm.

Die damals 34-jährige Frau war am 11. November 2024 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Nach dem Auffinden der Leiche am 15. Juni 2025 ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist. Die Ermittlungen des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wurden daraufhin von einem Vermisstenfall auf ein Tötungsdelikt ausgeweitet.

Gegen den Ehemann besteht ein dringender Tatverdacht. Er befindet sich seit dem 17. Juni 2025 wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits zahlreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen ergriffen. Mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei fanden unter anderem zwei großangelegte Absuchmaßnahmen in der Region rund um den Fundort der Leiche statt.

Für Dienstag, den 12. August 2025, sind Anwohnerbefragungen in den Bereichen Ellmosen, Thalacker, Thann, Jarezöd und Moos geplant. Diese werden von Beamten der Zentralen Einsatzdienste Bad Aibling im Auftrag der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim durchgeführt. Ziel ist die Erlangung von Hinweisen zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen in der Nähe des Leichenfundorts.

Im Rahmen dieser Befragungen soll auch zu dem ebenfalls am 15. Juni unweit der Leiche aufgefundenen Kinderfahrrad sowie eines Fahrradhelms (siehe angefügtes Lichtbild) ermittelt werden.

Seit dem 5. August 2025 werden im Raum Bad Aibling öffentlichkeitswirksam Plakate mit einem Zeugenaufruf zum Kinderfahrrad und dem Helm verteilt und ausgehängt.

Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet zudem durch einen medialen Zeugenaufruf um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Angaben zur Eigentümerin bzw. zum Eigentümer des abgebildeten Fahrrades bzw. des Kinderhelms machen?

Wer hat im Bereich Ellmosen, Thalacker, Thann, Jarezöd oder Moos verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Fahrrad gemacht?

Wer kann sonstige Hinweise geben, die im Zusammenhang mit dem Kinderfahrrad oder dem Kinderhelm stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Durch die aufwändig und akribisch geführten Ermittlungen sollen, durch die sachleitende Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei, die Hintergründe der Tat geklärt und die genauen Geschehnisse rekonstruiert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.