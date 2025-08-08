SIEGENBURG, LKR. KELHEIM. Am 07.08.2025 gegen 11.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Kelheim die B 299 von Siegenburg kommend in Richtung Neustadt a. d. Donau.

Vor ihr befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Miesbach ebenfalls die B 299 in Richtung Neustadt a. d. Donau. Zwischen Siegenburg und Mülhausen wollte die 19-Jährige den vor ihr fahrenden Pkw des 49-Jährigen überholen. Der Pkw-Fahrer wollte zu diesem Zeitpunkt allerdings gerade nach links in den dortigen Parkplatz abbiegen. Der Pkw-Fahrer übersah die Motorradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß der Beiden. Dabei wurde die 19-jährige schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete für die Unfallaufnahme ein unfallanalytisches Gutachten an. Die B299 war zur Unfallaufnahme bis ca. 15:00 Uhr für beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Biburg und die Feuerwehr Siegenburg war mit Einsatzkräften vor Ort.

