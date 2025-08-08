EGG AN DER GÜNZ. In den späten Abendstunden des 07.08.2025 kam es in Egg an der Günz zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus. Ursache war ein technischer Defekt an einem Kühlschrank. Das Feuer griff auf den Vorratsraum über, der bei Eintreffen der Feuerwehr aus Egg an der Günz, Lauben und Babenhausen bereits in Flammen stand. Durch die rasch ausgeführten Löscharbeiten konnte eine Ausbreitung des Brandes auf andere Zimmer verhindert werden. Die Bewohnerin des Gebäudes konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. (KPI Memmingen - KDD)

