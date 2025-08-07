KRÖNING, LKRS LANDSHUT: Motorradfahrerin stirbt beim Verkehrsunfall

Am 07.08.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignet sich auf der Kreisstraße LA 2 zwischen Seyboldsdorf und Dietelskirchen ein Verkehrsunfall bei dem eine junge Krad-Fahrerin aus dem Landkreis Landshut ihr Leben verlor. Die junge Frau war mit ihrem Motorrad auf der genannten Straße in Richtung Dietelskirchen unterwegs. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und prallte gegen die neben der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Aufgrund der schweren Verletzungen starb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Lebensgefährte der Frau, welcher auf seinem eigenen Motorrad hinter der Frau fuhr, wurde Zeuge des Unfalls. Dieser musste vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Das Krad der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war die FFW Reichlkofen im Einsatz.

