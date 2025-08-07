LAUBEN. Seit Dienstag, dem 05.08.2025 wird eine 36-jährige Frau aus Lauben vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Am 07.08.25 gegen 10.00 Uhr, meldete eine Angehörige telefonisch bei der PI Mindelheim die Frau als vermisst. Sie befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Letzter bekannter Kontakt bestand am Abend des 05.08.2025 zu ihrem Lebensgefährten in Lauben.

Nach einem Streit verließ die Vermisste die Anschrift in Lauben mit ihrem Pkw und fuhr zu ihrem Freizeitgrundstück zwischen Lauben und Erkheim. Sie hatte am 05.08.25 gegen 21:30 Uhr letztmalig Handykontakt zu Angehörigen.

Die Polizei Mindelheim überprüfte das Freizeitgrundstück Hier stellten die Beamten den Pkw der Vermissten fest. Eine Absuche der Umgebung und die Überprüfung etwaiger Kontaktpersonen und Hinwendungsorte verliefen bislang ohne Erfolg. Es befanden sich auch Polizeihunde zur Suche nach der Vermissten im Einsatz.

Weitere Hinwendungsorte könnten in Richtung München liegen. Details zur Bekleidung der Vermissten liegen der Polizei nicht vor.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen, bzw. kennt die Vermisste und kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter 08261/7685-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. (PI Mindelheim)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).