PLEYSTEIN. BABA6. Im Rahmen einer Kontrolle auf der Bundesautobahn A6 bei der Anschlussstelle Pleystein wurden am Mittwochvormittag mutmaßlich gestohlene Fahrzeugteile in einem britischen Kleintransporter festgestellt und sichergestellt. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am Mittwoch, den 6. August gegen 10.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus im Rahmen der Schleierfahndung einen Kleintransporter auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Osten. Das Fahrzeug wurde nahe der Anschlussstelle Pleystein angehalten. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 47-jährigen Mann mit Wohnsitz in Rumänien. Im Laderaum des Fahrzeugs wurden bei der Kontrolle zahlreiche Fahrzeugteile verschiedener Hersteller festgestellt. Eine eingehende Überprüfung der aufgefundenen Fahrzeugkomponenten ergab Hinweise auf eine strafbare Herkunft. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen konnten einzelne Fahrzeugteile eindeutig fünf unterschiedlichen Kraftfahrzeugen zugeordnet werden, die in Frankreich als gestohlen gemeldet wurden. Hierbei handelt es sich um Komponenten eines VW T-Roc, eines Audi A1, eines BMW 320d, eines BMW 116i sowie eines Mercedes B180. Die betreffenden Fahrzeugteile wurden sichergestellt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Weiden wurde gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Hehlerei sowie der Geldwäsche – Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte – eine niedrige dreistellige Summe als Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens einbehalten.