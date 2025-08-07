ZWIESEL, LKR. REGEN. Am Montagabend (21.07.2025) fanden Einsatzkräfte in einem Mehrfamilienhaus im Alten Lindberger Weg drei tote Personen, die gewaltsam zu Tode kamen. In diesem Zusammenhang konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger in Österreich festgenommen werden.

Bereits am 22.07.2025 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf ein europäischer Haftbefehl erlassen und die Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland beantragt. Diese konnte nun vollzogen und der Beschuldigte heute (07.08.2025) nach Deutschland ausgeliefert werden. Nach Vorführung am Amtsgericht Deggendorf wird nunmehr Untersuchungshaft vollzogen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf wegen dreier Tötungsdelikte dauern nach wie vor an.

Veröffentlicht am 07.08.2025, 17.03 Uhr