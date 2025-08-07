1465 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Motorrades

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (06.08.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr ein rotes Motorrad der Marke BMW in der Pearl-S.-Buck-Straße. Das Motorrad war auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt und versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1466 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (05.08.2025), 19.30 Uhr, bis Mittwoch (06.08.2025), 09.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person eine Mülltonne sowie eine Mauer in der Oberländer Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hammerschmiede – Am vergangenen Dienstag (05.08.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr einen grauen Seat Cupra Leon in der Ulstettstraße (20er Hausnummernbereich). Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1467 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (02.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (04.08.2025), 18.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW M4 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neuburger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1468 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Göggingen – Im Zeitraum von Dienstag (05.08.2025), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (06.08.2025), 11.15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter jeweils eine Scheibe eines silberneren Ford C-Max und eines schwarzen Seat Ibiza auf einem Parkplatz in der Waldstraße ein. Der Unbekannte entwendete eine Schachtel Zigaretten aus dem Ford.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 900 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1469 – Polizeieinsatz in der Innenstadt

Innenstadt – Am gestrigen Mittwochabend (06.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Theodor-Heuss-Platz.

Gegen 20.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass ein 38-jähriger Mann Passanten anremple und gegen eine Straßenbahn trete.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 38-Jährigen fest. Zudem war der Mann offenbar alkoholisiert.

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei. Da sich der 38-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus.

Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte und trat nach ihnen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 38-jährigen Mann.