NÜRNBERG. (793) Am späten Mittwochabend (06.08.2025) erlitt im Nürnberger Stadtteil Eibach ein 40-jähriger Mann im Verlauf eines Familienstreits tödliche Verletzungen. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden.



Gegen 23.30 Uhr gerieten die beiden Männer aus noch nicht geklärter Ursache in einem Wohnanwesen in der Asternstraße in Streit. Die Streitigkeit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 18-Jährige seinen 40-jährigen Schwager mit einem Messer attackierte.

Der 40-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass er trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eine Rettungswagenbesatzung sowie weiterer notärztlicher Behandlung noch vor Ort verstarb.

Der 18-jährige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Die Nürnberger Morkommission hat noch in den Nachtstunden die Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen. In diesem Zusammenhang erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort.

Der 18-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl