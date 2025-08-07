REGENSTAUF, OT STEINSBERG. Am Mittwochvormittag wurde eine Seniorin Opfer eines Callcenter-Schockanrufs. Bislang unbekannte Anrufen nutzten die Arztmasche und erbeuteten Bargeld im fünfstelligen Wert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Mittwochvormittag, 6. August, erhielt eine 88-jährige Seniorin im Regenstaufer Ortsteil Steinsberg einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, der sich als Chefarzt ausgab. Unter dem Vorwand, dass bei dem Sohn der Seniorin Darmkrebs diagnostiziert worden sei und dieser nur noch wenige Wochen zu leben habe wurde die Seniorin kontaktiert. Es gäbe aber ein teures Medikament, welches sein Leben retten könne. Deshalb fragte der Anrufer die 88-Jährige nach Geld und Schmuck.

Die Seniorin stellte daraufhin Bargeld im niedrigen fünfstelligen Wert bereit und übergab dieses gegen 12:20 Uhr vor ihrer Haustür an einen bislang unbekannten Abholer. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. Der Mann entfernte sich zügig zu Fuß.

Der Vorfall wurde erst am Nachmittag bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Beschreibung des Abholers:

Ca. 1,80m groß

kurze graue, lichte Haare

mollige Statur

50-60 Jahre alt

Kein Dialekt

Bekleidet mit blauer Jacke, grauer Hose, schwarzen Schuhen

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am Mittwochvormittag, 6. August 2025, zwischen 11:20 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich Untere Weinbergstraße/Steinbruchweg/Pfalzgrafenstraße im Stadtteil Steinsberg verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die mit dem Betrug in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen die Arzt-Betrugsmasche: