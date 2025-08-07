1233. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Verstößen nach dem Arzneimittelgesetz – Stadtgebiet München

Am Samstag, 19.07.2025, kam es im Münchner Stadtgebiet zu mehreren vollendeten Einlösungen gefälschter Rezepte für das Arzneimittel Ozempic.

Aufgrund weiterer Ermittlungen und einer Mitteilung einer Apotheke über eine telefonische Bestellung dieses Arzneimittels, konnten am Montag, 21.07.2025, zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Ein 30-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, begaben sich zu einer Apotheke im Münchner Stadtteil Berg am Laim um ein weiteres gefälschtes Rezept einzulösen.

Dabei konnten die beiden Tatverdächtigen durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei dem 24-Jährigen konnten weitere gefälschte Rezepte aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren führte er ein Pfefferspray mit sich, welches einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Bei der im Anschluss durchgeführten Durchsuchung der Unterkunft in München konnten weitere gefälschte Rezepte für das Arzneimittel Mounjaro aufgefunden werden.

Der Warenwert der aufgefundenen Rezepte beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der 30- und 24-Jährige wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen beide.

Ermittlungen des Kommissariats 84 der Münchner Kriminalpolizei führten zur Identifizierung eines weiteren Tatverdächtigen, der als Anrufer im oben genannten Fall fungierte und telefonisch Bestellungen der Arzneimittel bei Apotheken tätigte.

Der 31-Jährige ukrainische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Niedersachsen konnte am 31.07.2025 in Hannover durch die Polizei Hannover festgenommen und der bereits vorliegende Haftbefehl vollzogen werden. Ihm konnten neben der Beteiligung an den Einlösungen von Rezeptfälschungen in München auch Taten in Hannover und Bremen nachgewiesen werden; er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Auf Grund von Hinweisen, dass der Täter kurz vor der Festnahme ein Paket mit Arzneimitteln von Bremen nach Berlin versendet hatte, konnten durch das Kommissariat 84 in Zusammenarbeit mit dem LKA Berlin anschließend noch weitere Täter/Innen mit moldauischer Staatsangehörigkeit in Berlin ermittelt und festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen banden- und gewerbsmäßiger Urkundenfälschungen, Betrugsdelikten und eines Verstoßes nach dem Arzneimittelgesetz werden vom Kommissariat 84 geführt.

1234. Staatsschutzrelevantes Delikt – Moosach

Am Dienstag, 05.08.2025, gegen 00:05 Uhr, beobachtete eine Streifenbesatzung im Bereich der Triebstraße wie ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München, einer Person auf der gegenüberliegenden Straßenseite den sog. Hitlergruß zeigte.

Kurz danach entfernte sich der 21-Jährige mit seiner Freundesgruppe mit einem Linienbus. Im Bereich der Knorrstraße konnte er durch Polizeibeamte nochmal dabei beobachtet werden, wie er dieselbe Geste einer vorbeifahrenden Polizeistreife zeigte.

Die Gruppe aus vier Personen wurde daraufhin kontrolliert. Der 21-Jährige wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei einem weiteren 21-Jährigen mit Wohnsitz in München ein Schlagstock aufgefunden, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Nach Anzeigenerstattung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 und 25 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1235. Größerer Polizeieinsatz aufgrund eines Raubdeliktes – Oberhaching

Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 23:00 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in Oberhaching. Die zwei unbekannten Täter trafen dort auf zwei Mitarbeiter (beide 61 Jahre mit Wohnsitzen im Landkreis München) der Tankstelle.

Die Täter bedrohten die Mitarbeiter mit einem mitgeführten Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Aufgrund der Gegenwehr eines Mitarbeiters flüchteten die beiden Täter ohne Tatbeute.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, u.a mit einem Hubschrauber und einer Drohne, erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 21 geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20 Jahre, 175cm, komplett schwarz gekleidet (ein Täter mit markanten weißen Streifen seitlich auf der Hose), maskiert, sprachen deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Raiffeisenallee (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1236. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrer; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 06.08.25, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Lkw, DAF, die Ampfingstraße in Richtung Leuchtenbergring. Zeitgleich befuhr eine 73-Jährige mit Wohnsitz München mit einem Fahrrad ebenfalls die Ampfingstraße in dieselbe Fahrtrichtung.

An der Kreuzung zur Berg-am-Laim-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Radfahrerin. Die 73-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 71-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen und die Berg-am-Laim-Straße musste für eine Dauer von 2,5 Stunden in stadtauswärtiger Richtung gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1237. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; zwei Personen verletzt – Perlach

Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 31-Jährige mit Wohnsitz München mit einem Rennrad die Oberbiberger Straße in Richtung Großhesseloher Brücke in einer Gruppe aus fünf weiteren Rennradfahrern. Zeitgleich befuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad die Oberbiberger Straße in Richtung Oberhaching.

Auf Höhe des Waldweges "Diensthütten geräumt" wich die 31-Jährige aufgrund einer Bodenverschmutzung aus und kollidierte mit dem entgegenkommenden 35-Jährigen.

Beide Radfahrer wurden verletzt. Die 31-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 35-Jährige wurde vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt.

Beide Fahrräder wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt in einem vierstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1238. Einbruch in Wohnung – Am Riesenfeld

Am Mittwoch, 06.08.2025, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrags.

Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Der Einbruch wurde erst in Nachgang von der Bewohnerin festgestellt und der Polizei gemeldet. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nadistraße, Helene-Mayer-Ring und Straßbergerstraße (Am Riesenfeld) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1239. Einbruch in ein Geschäft – Hasenbergl

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 01:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Schiebetür Zutritt zu einem Geschäft.

Im Inneren begaben sie sich in den Verkaufsraum des Geschäfts und entwendeten dort Waren in bislang unbekannten Wert. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Nach Feststellung des Einbruchs wurde umgehend der Polizeinotruf 110 verständigt. Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, schlank, blaue Jeans, grauer Kapuzenpullover mit schwarzen Streifen, weiße Sneaker mit dunklen Streifen

Täter 2:

Männlich, kräftig, graue, kurze Short, graue Softshelljacke, schwarzes T-Shirt, weiß-blaue Sneaker, gelb-schwarz gemusterte Base-Cap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ittlingerstraße, Weitlstraße, Rainfarnstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1240. Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft – Trudering

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 03:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Hintertür Zutritt zu einem Geschäft.

Im Inneren begaben sie sich in den Verkaufsraum des Geschäfts und entwendeten dort eine Kasse, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Anschließend flüchteten die Täter über den Betretungsweg in unbekannte Richtung.

Nach Feststellung des Einbruchs wurde umgehend der Polizeinotruf 110 verständigt. Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Anton-Geisenhofer-Straße, Bajuwarenstraße, Evereststraße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.