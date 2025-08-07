SIMBACH B. LANDAU, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach dem Fund mehrerer toter Greifvögel in einem Waldstück in der Nähe der Weiler Höfen bzw. Unterkuglöd laufen die Ermittlungen der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut weiter.

Am Donnerstag, 07.08.2025, haben in den frühen Morgenstunden rund 25 Einsatzkräfte unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar einen von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen eines 64-jährigen Mannes im nördlichen Landkreis Rottal-Inn vollzogen.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen steht der 64-Jährige im Verdacht, das seit 2007 in der Europäischen Union verbotene Insektizid Carbofuran ausgebracht zu haben. Insgesamt konnten in dem Waldstück 17 tote Vögel, darunter mehrere Rotmilane, Bussarde sowie geschützte Krähenarten aufgefunden werden.

Aufgrund der Untersuchungen und der erhobenen pathologischen Befunde durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) verendeten alle bislang untersuchten Tiere durch Aufnahme eines Giftstoffes.

Bei der heutigen Durchsuchung wurde mehrere Datenträger, darunter ein Notebook, PC sowie ein Mobiltelefon sichergestellt und werden nun ausgewertet.

Veröffentlicht: 07.08.2025, 12.30 Uhr