STRAUBING. Am Mittwochabend (06.08.2025) kam es zu einer Übergabe von Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Eine 80-Jährige Frau aus Straubing erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Professors einer Uniklinik. Dieser gab an, dass er für eine akute Behandlung ihres Sohnes Geld brauche. Gegen 18.00 Uhr kam es zur Übergabe von Bargeld in einem Schuhkarton an einen bislang unbekannten Mann in der Augsburger Straße. Zu dem Abholer sind folgende Informationen bekannt:

Ca. 160 cm groß

Schwarze gepflegte Haare, die zu einer Seite gekämmt waren

Schwarzes Kurzarmhemd und kurze Hose in unbekannter Farbe

Auffällige Goldkette unterhalb des Hemdes

Die Kriminalpolizei Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Personen, die ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, insbesondere im Bereich der Augsburger Straße, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 07.08.2025, 11.10 Uhr