LOICHING, WEIGENDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag, 19.07.2025, soll es auf einem Open-Air-Festival zu einem sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige gekommen sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen soll die 16-Jährige gegen 01.00 Uhr zunächst von einem unbekannten Mann gegen ihren Willen in ein Zelt gezogen worden sein. Dort soll sich der Mann nach Angaben der 16-Jährigen schließlich an ihr vergangen haben. Der Unbekannte soll ca. Ende 30 gewesen sein, dunkle Haare, er soll deutsch gesprochen haben, kurze Hose, dunkelblaue Baseballkappe mit der Aufschrift "Polo".

Zeugenaufruf

Festivalbesucher, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 07.08.2025, 10.25 Uhr