1458 – Polizei ermittelt wegen „falschem Fahrradstreifen“

Innenstadt – In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05.08.2025) malten bislang Unbekannte einen vermeintlichen Fahrradschutzstreifen auf die Straße „Am Katzenstadl“ auf. Die Polizei ermittelt nun nach den Verantwortlichen.

Auf Höhe der Hausnummer 42 malten bislang Unbekannte einen etwa 40 Meter langen Fahrradschutzstreifen auf die Fahrbahn. Die Fahrbahn muss nun gereinigt werden, wobei der Aufwand nicht unerheblich sein wird. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Amtsanmaßung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein dauerhaftes Bemalen der Straße ist grundsätzlich strafbar und in diesem Fall auch noch schlichtweg gefährlich. Fahrradfahrer könnten die Markierungen als offiziellen Fahrradschutzstreifen wahrnehmen und diesen entsprechend nutzen. Dabei könnte es für alle Verkehrsteilnehmer zu gefährlichen Situationen kommen, da dieser „falsche Fahrradstreifen“ beispielsweise nicht den üblichen Standards entspricht und den falschen Anschein eines geschützten Verkehrsraums vorspiegelt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen in der Nacht von Montag auf Dienstag gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Generell bitten wir alle Verkehrsteilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Unabhängig von auch rechtmäßig angebrachten Fahrradschutzstreifen ist gerade beim Überholen von Fußgängern, Radfahrern und E-Sooter-Fahrenden ein ausreichender Seitenabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten, außerorts sogar 2 Meter.

1459 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Im Zeitraum von Freitag (01.08.2025), 23.00 Uhr, bis Dienstag (05.08.2025), 08.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Majolikastraße die Scheibe eines schwarzen VW ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1460 – Polizei ermittelt nach Betrug – zwei unterschiedliche Vorgehensweisen

Landkreis Augsburg – Am Dienstag (22.07.2025) kam es zu einem Betrug eines 75-jährigen Mannes durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte dem Mann mit, dass das Geld auf seinem Konto nicht mehr sicher sei. Deshalb müsse der Mann das Geld auf andere Konten umbuchen.

Der unbekannte Täter brachte den Mann dazu mehre Überweisungen durchzuführen. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Augsburg – Am Mittwoch (30.07.2025), gegen 12.00 Uhr, kam es zu einem Betrug einer 59-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte forderte die Frau auf, sich im Onlinebanking anzumelden. Aufgrund einer Aktualisierung der App müsse sie einen Auftrag freigeben. Als die Frau bei Ihrer Bank nachfragte, bemerkte sie den Betrug. Es entstand ein Vermögenschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun in beiden Fällen wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/vorsicht-falscher-polizist-am-telefon/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

1461 – Ladendieb gestoppt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (05.08.2025) entwendete ein 39-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Elektromarkt am Willy-Brandt-Platz.

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er mehrere Gegenstände in seine Taschen und Socken steckte. Zudem bemerkte er ein Taschenmesser an dem Gürtel des Mannes. Der Mitarbeiter sprach den 39-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 39-jährigen Mann.

1462 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer - Führerschein erforderlich

Lechhausen – Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem manipulierten E-Scooter in der Neuburger Straße.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, da er augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 45km/h beschleunigte. Aufgrund der Geschwindigkeit wäre ein entsprechender Führerschein erforderlich gewesen. Diesen besaß der Mann jedoch nicht.

Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung.