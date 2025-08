EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Dienstagmorgen (05.08.2025) fanden Beamte bei einer Buskontrolle mehrere Betäubungsmittel. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Bus bei Eging am See, der von den Niederlande nach Österreich unterwegs war. Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Insassen fanden die Beamten in dessen Rucksack rund 700 Gramm Ecstasy, Marihuana sowie mehrere Gramm Amphetamin. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen wegen des Verdacht der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln übernommen.

Der 31-Jährige wurde am Mittwoch (06.08.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wurde bei einer Vorführung am Mittwoch (06.08.2025) erlassen und der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

