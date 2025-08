1229. Betriebsunfall; eine Person verletzt – Schwabing-Freimann

Am Dienstag, 05.08.2025, gegen 07:40 Uhr, bediente ein 49-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München einen mobilen Kran, an dem ein offener Schuttcontainer befestigt war, welcher mit Metallrohren gefüllt war.

Während der Kran eine Schwenkbewegung ausführte, kollidierte der Schutzcontainer mit einer Betonwand, woraufhin sich die Befestigung löste und der Container zu Boden stürzte. Ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau konnte sich mit einem Sprung vor dem herabfallenden Container retten, wurde jedoch von einem Metallrohr getroffen und schwer verletzt.

Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1230. Zusammenstoß zwischen Lkw und Trambahn; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 05.08.2025, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landshut mit einem Lkw die Schwere-Reiter-Straße in Richtung Dachauer Straße. An der Kreuzung zur Dachauer Straße wollte er verbotswidrig nach links abbiegen und wenden, um im Anschluss die Schwere-Reiter-Straße in Richtung Schleißheimer Straße zu befahren. Zeitgleich fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München als Fahrerin einer Trambahn die Leonrodstraße in Richtung Dachauer Straße. Sie fuhr mittig auf der Straße verlegten Schienen. Für die 26-Jährige galt an der oben genannten Kreuzung das Fahrsignal, sodass sie in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Trambahn. Die 26-Jährige und ein 55-jähriger, weiblicher Fahrgast der Trambahn wurden leicht verletzt. Die Trambahnfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, die 55-Jährige benötigte keine Behandlung.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Trambahn entgleiste durch den Unfall, sodass der Trambahnverkehr in beide Richtungen für ca. drei Stunden gesperrt werden musste. Zwei Fahrstreifen der Leonrodstraße stadteinwärts, sowie zwei der drei Fahrstreifen der Dachauer Straße stadteinwärts mussten für die Dauer von ca. zwei Stunden gesperrt werden. Es kam hierdurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1231. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Solln

Am Dienstag, 05.08.2025, gegen 22:00 Uhr, konnte eine Passantin eine unbekannte männliche Person beobachten, wie diese neben einem Altkleidercontainer stand. Kurz darauf stieg Rauch aus dem Altkleidercontainer auf. Die unbekannte männlich Person und eine weitere unbekannte männliche Person, welche daneben stand, rannten daraufhin davon.

Die Passantin verständigte die Feuerwehr, welche den Brand im Altkleidercontainer löschte. Die ebenfalls verständigte Polizei leitete eine Fahndung nach den beiden unbekannten Täter im Nahbereich ein, welche keine neuen Erkenntnisse erbrachten.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 20 Jahre, athletische Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare; weißer Trainingsanzug

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 20 Jahre, athletische Statur, kurze Haare; roter Trainingsanzug

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plattlinger Straße, Begasweg, Weltistraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1232. Einbruch in ein Juweliergeschäft – Altstadt

In der Zeit vom Montag, 04.08.2025, gegen 21:00 Uhr, bis Dienstag, 05.08.2025, gegen 10:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Altstadt. Im Anschluss holte er aus der innenliegenden Ausstellungsfläche mehrere Schmuckstücke in Wert von mehreren tausend Euro und entfernte sich in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Als der Einbruch bemerkt wurde, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Burgstraße, Dienerstraße und Sparkassenstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.