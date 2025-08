Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Montagabend kam es in Bamberg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 41-jähriger Marokkaner einen 23-jährigen Marokkaner angegriffen haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der 41-Jährige seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Gegen 20.20 Uhr soll der 41-Jährige an der Straße „Heinrichsdamm“ den 23-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und verletzt haben. Der 23-Jährige erlitt dabei leichte Schnittverletzungen am Hals und an seiner Hand. Er wurde daraufhin in einem Klinikum medizinisch behandelt. Der 41-jährige Angreifer flüchtete nach der Tat, konnte jedoch nach kurzer Zeit durch alarmierte Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Richter am Amtsgericht Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.