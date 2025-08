HERSBRUCK. (790) Im Zeitraum von Samstag (02.08.2025) bis Dienstag (05.08.2025) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Der oder die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Weise in das Anwesen in der Ostbahnstraße (Ecke Eisenbahnweg) ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten der oder die Täter sämtliche Zimmer und entwendeten Gegenstände in noch unbekanntem Wert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel