THURMANSBANG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Grafenau sind am Dienstag, 05.08.2025, nach einem schweren Unfall bei Waldarbeiten verständigt worden.

Angehörige verständigten am Dienstag die Polizei, nachdem ein 83-jähriger Angehöriger von Waldarbeiten nicht nach Hause kam. Nach einer Suchaktion konnte der Mann schließlich leblos in einem Waldstück in der Nähe von Ebenreuth aufgefunden werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der 83-Jährige bei Baumfällarbeiten schwere Verletzungen zuzog an denen er letztendlich verstarb. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat unter Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

Veröffentlicht: 06.08.2025, 09.10 Uhr