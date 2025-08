ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstagnachmittag, 5. August 2025, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstag (5. August 2025), gegen 13.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem Anwesen eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Aschau ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen den Brand in einer Wohnung des 1. Obergeschosses fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohneinheiten verhindert und der Brand abgelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Prien. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, werden die Ermittlungen zur Brandursache durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.