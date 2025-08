Polizeihauptkommissar Christian Allgeier ist seit dem 1. August 2025 der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Burglengenfeld. Er folgt damit auf Polizeihauptkommissar Florian Beck, der im August 2025 zur Polizeiinspektion Regenstauf wechselt.

Am Montag, 4. August führte Polizeivizepräsident Robert Fuchs Polizeihauptkommissar Christian Allgeier im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde offiziell in sein neues Amt ein. Allgeier übernimmt gleichzeitig die verantwortungsvolle Position als Leiter der Verfügungsgruppe. Der 50-Jährige Polizeihauptkommissar bringt aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit.

Zuletzt war Allgeier als Leiter der Polizeistation Nittenau tätig.

Werdegang PHK Allgeier:

Allgeier begann 2001 seine Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugdienst in Königsbrunn. Nach Abschluss der Ausbildung wechselte er 2003 nach Dachau und wurde dort als Beamter in einer Einsatzhundertschaft sowie als Ausbildungsbeamter bei der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung verwendet. Nach dieser Verwendung wurde er 2005 für sechs Monate zur Grenzpolizei nach Schirnding versetzt. Im Anschluss folgten Verwendungen bei der Grenzpolizei in Waidhaus und dem Einsatzzug in Amberg. In diese Zeit fiel auch sein Studium für Ämter der 3. Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst). Seine erste Verwendung als Polizeikommissar hatte Allgeier als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der PI Burglengenfeld, weshalb ihm sein neuer Dienstbereich bereits bestens bekannt ist. 2021 schließlich wurde Allgeier Leiter der Polizeistation Nittenau. Ab August 2025 führt ihn sein Weg nun zurück zur Polizeiinspektion Burglengenfeld, bei der er nun das Amt des stellvertretenden Dienststellenleiters übernimmt.