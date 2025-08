Polizeivizepräsident Robert Fuchs führte am Donnerstag, 31. Juli Polizeihauptkommissarin Bianca Drechsel als neue Leiterin der Polizeistation Waldmünchen ein.

Im Rahmen einer kleinen internen Feierstunde fand am Donnerstagnachmittag im Foyer der Polizeistation Waldmünchen die Amtseinführung von Polizeihauptkommissarin Bianca Drechsel, statt. Polizeivizepräsident Robert Fuchs begrüßte im Beisein des Personalratsvorsitzenden Christian Kiener sowie Polizeirat Philipp Rammrath und Ersten Polizeihauptkommissar Josef Weindl von der Polizeiinspektion Furth im Wald, die 43-Jährige nun offiziell als Stationsleiterin. Drechsel hatte die Führungsrolle in Waldmünchen bereits zum 1. Juni übernommen.

Die Polizeihauptkommissarin bedankte sich in einer kurzen Ansprache unter anderem bei Polizeihauptkommissar Stefan Iglhaut, der die Polizeistation bis zu ihrem Dienstantritt kommissarisch leitete und sie bei ihrem Dienstantritt tatkräftig unterstützte.

Polizeivizepräsident Fuchs begrüßte neben den Ehrengästen auch alle Beschäftigten der Polizeistation Waldmünchen und dankte Ihnen für die tägliche Bewältigung der anfallenden Einsätze. Er wünschte Bianca Drechsel viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe als Stationsleiterin. Als Symbol der Amtsübernahme überreichte Fuchs der neuen Stationsleiterin einen ‚grünen Stift‘, mit dem alle Polizeichefs in Bayern unterschreiben.

Werdegang Bianca Drechsel

Ihr polizeiliche Karriere begann Bianca Drechsel 2003 mit der Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene des Polizeivollzugsdienstes in Königsbrunn. Nach verschiedenen Verwendungen, unter anderem in der Einsatzhundertschaft in Dachau, dem Einsatzzug in Fürstenfeldbruck und als Streifenbeamtin bei verschiedenen Dienststellen, schloss die Polizeihauptkommissarin 2015 das Studium für die 3. Qualifikationsebene erfolgreich ab. Anschließend wurde sie bei der Polizeiinspektion Nittendorf und der Polizeiinspektion Bad Kötzting als Dienstgruppenleiterin verwendet. Im Juni übernahm sie schließlich das Amt der Stationsleiterin bei der zur Polizeiinspektion Furth im Wald gehörigen Polizeistation Waldmünchen. Drechsel ist verheiratet und wohnt zusammen mit ihren zwei Kindern im Landkreis Cham.