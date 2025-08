Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

FORCHHEIM. Am Sonntag, 27. Juli, kam es in der Forchheimer Hainstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer einen dritten niedergeschlagen haben sollen. Inzwischen sitzen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 0.25 Uhr trafen die Männer in der Hainstraße, nahe der Kreuzung zur Neuenbergstraße, aufeinander. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen dort einen 19-Jährigen zur Herausgabe des Bierkruges, den er bei sich hatte, aufgefordert haben. Anschließend sollen die beiden den 19-Jährigen niedergeschlagen haben, bevor sie in Begleitung zweier weiterer Männer im Alter von 18 und 17 Jahren über die Fußgängerbrücke in Richtung Haidfeldstraße / Innenstadt flüchteten. Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Der 19-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Forchheim übernahm die Ermittlungen zunächst wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten konnten anhand der Beschreibung rasch die vier jungen Männer aus dem Landkreis Forchheim ermitteln. Außerdem ergaben weitere Erkenntnisse zusätzlich den Verdacht der räuberischen Erpressung, weswegen die Kriminalpolizei Bamberg die weiteren Ermittlungen übernahm.

Die Beamten nahmen den 16-Jährigen und den 17-Jährigen am Freitag, 1. August, vorläufig fest und führten die beiden am Freitagmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehle gegen sie. Die beiden sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die Wahrnehmungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.