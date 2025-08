ROTHENBURG O.D. TAUBER. (788) Seit Montagvormittag (04.08.2025) wird die 57-jährige Petra B. aus Wettringen (Lkrs. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.



Die 57-Jährige verließ am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr mit einem weißen Ford Transit (amtl. Kennzeichen AN-YX 354) ihre Wohnadresse in Wettringen und kehrte bislang nicht mehr nachhause zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in hilfloser Lage befindet.

Sie wird wie folgt beschrieben:

57 Jahre alt, schlanke Statur, circa 170 cm groß, dunkelbraune glatte schulterlange Haare. Sie war zuletzt mit einem grünen Pullover und einer Jeans bekleidet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort der 57-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber unter der Telefonnummer 09861-9710 oder Polizeinotruf entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl