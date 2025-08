NÜRNBERG. (787) Am Dienstagvormittag (05.08.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Rad- und einem Pkw-Fahrer in Nürnberg. Die Polizei sucht Unfallzeugen.



Gegen 10:00 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem roten BMW X3 am Leipziger Platz in Richtung Äußere Bayreuther Straße. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts in die Äußere Bayreuther Straße ein. Hierbei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, welcher die Bayreuther Straße vom Leipziger Platz kommend querte.

Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl