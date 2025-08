1222. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Gewaltdelikt – Perlach

Am Montag, 04.08.2025, gegen 09:45 Uhr, gingen beim Polizeinotruf 110 mehrere Mitteilungen über Hilferufe einer weiblichen Person im Bereich der Fasangartenstraße ein. Unverzüglich wurden mehrere Streifenbesatzungen der Münchner Polizei zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte in einer Tiefgarage auf drei Personen: einen 54-jährigen Mann und eine 55-jährige Frau, beide mit Wohnsitz in München, sowie einen 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Deggendorf. Der 63-jährige hielt beim Eintreffen der Polizei ein Messer in der Hand, welches er nach Ansprache durch die Beamten fallen ließ.

Der 54-jährige Mann wies mehrere Stichverletzungen auf. Er wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird der 63-Jährige verdächtigt, mehrfach mit dem Messer auf den 54-Jährigen eingestochen zu haben. Er wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Aufgrund eigener Verletzungen wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 11 geführt. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 04.08.2025, gegen 09:45 Uhr im Bereich der Fasangartenstraße (Stadtteil Perlach) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1223. Staatsschutzrelevantes Delikt – Bogenhausen

Am Samstag, 02.08.2025, gegen 10:40 Uhr, wurde die Polizei und der Rettungsdienst darüber informiert, dass eine männliche Person auf dem Gehweg in der Oberföhringer Straße liegt. Der Rettungsdienst konnte die Person, einen 53-Jährigen mit Wohnsitz in Ungarn, vor Ort antreffen. Der 53-Jährige äußerte lautstark eine verbotene Grußform und zeigte eine verbotene Geste aus der NS-Zeit. Er wurde zunächst vom Rettungsdienst medizinisch überprüft und anschließend durch die Polizeibeamten zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Er wurde wegen der Verwendung von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 geführt.

1224. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 04.08.2025, gegen 08:20 Uhr, betrat eine Reinigungskraft einen Sanitärbereich eines Klinikums in München. Dort traf er auf eine unbekannte männliche Person. Diese zog unvermittelt ein Messer und bedrohte die Reinigungskraft verbal. Die Reinigungskraft zog sich daraufhin zurück und verständigte den Polizeinotruf 110. Währenddessen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine Absuche nach dem unbekannten Täter durch die verständigte Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung führt das Kommissariat 24.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 180 cm, ca. 35 Jahre, kräftige Statur; Bekleidung: graue Jogginghose, dunkelblauer Pullover, weißes Shirt, schwarze Cap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Ziemsenstraße, Nußbaumstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1225. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Polizeifahrzeug; eine Person verletzt – Schwabing

Am Montag, 04.08.2025, gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mini-Pkw die Clemensstraße in Richtung Leopoldstraße. Zeitgleich fuhren zwei Polizeibeamte mit einem uniformierten Polizeifahrzeug während einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen die Belgradstraße stadteinwärts. Dabei wollten sie bei Rotlicht die Kreuzung Belgradstraße / Clemensstraße geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde eine Polizeibeamtin als Beifahrerin verletzt. Sie musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Belgradstraße in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Es kam in diesem Bereich zu Behinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1226. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Fahrraddiebstahl – Zamdorf

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 23:55 Uhr, konnten zivile Polizeibeamte der Polizeiinspektion 22 im Bereich der Kronstadter Straße einen Mann beobachten, wie dieser ein hochwertiges Rennrad in seinen Pkw lud. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein weiteres, bereits im Fahrzeug befindliches Mountainbike festgestellt. Weiter befanden sich im Fahrzeug Werkzeuge, welche zum Entwenden von abgesperrten Fahrrädern geeignet waren.

Aufgrund der Gesamtsituation und der Tatsache, dass der 53-jährige Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, zur Herkunft der Fahrräder keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, bestand der Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Fahrräder und die Werkzeuge wurden sichergestellt.

Er wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Freitag, 01.08.2025, wurde der 53-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

1227. Brandfall in Wohnung; drei Personen verletzt – Aubing

Am Montag, 04.08.2025, gegen 18:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München durch die Integrierte Leitstelle über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses informiert.

Bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigem Kenntnisstand war im Küchenbereich ein Kunststoffgegenstand in Brand geraten.

Durch den Brand wurden die 33-jährige Bewohnerin, sowie ein 4 Jahre und ein 1 Jahr altes Kind leicht verletzt. Sie mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

1228. Verkehrsunfallflucht; Schnellbremsung eines Linienbusses; drei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 04.08.2025, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein über 40-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Linienbus die rechte Fahrspur der Chiemgauer Straße in Richtung Tegernseer Landstraße. Auf Höhe des Perlacher Weges zeigte die Ampel Grünlicht für den Linienbus.

Zur gleichen Zeit fuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin vom Perlacher Weg nach rechts, ebenfalls auf die rechte Fahrspur der Chiemgauer Straße. Hierbei missachtete sie das für sie geltende Rotlicht. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern.

Aufgrund der Bremsung stürzten mehrere im Bus befindliche Personen. Dabei verletzten sich eine 27-Jährige, eine 22-Jährige und ein 1½ Jahre altes Kind in einem Kinderwagen, alle mit Wohnsitz in München. Sie mussten vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt werden.

Die Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Chiemgauer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Tegernseer Landstraße nur einspurig befahrbar. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.:(089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.