1452 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – Am vergangenen Sonntag (03.08.2025) kam es in der Zeit von 22.30 Uhr bis 23.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Lützowstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten dort mehrere Hausmauern sowie ein Auto mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1453 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (02.08.2025), gegen 17.00 Uhr, bis Montag (04.08.2025), 05.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Auto in der Wallnerstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem roten Mazda CX5 und entwendeten mehrere Gegenstände. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1454 – Polizei verhütet Trunkenheitsfahrt

Universitätsviertel - Am gestrigen Montag (04.08.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 44-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto fuhr.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 44-Jährigen in der Hannah-Arendt-Straße. Der Mann saß bereits auf dem Fahrersitz und hatte die Fahrt aber noch nicht angetreten. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Autoschlüssel sicher, um eine Fahrt des 44-Jährigen zu verhindern.

1455 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – In der Zeit von Sonntag (03.08.2025), 22.30 Uhr, bis Montag (04.08.2025), 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Opel Astra in der Schleiermacherstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kriegshaber – Am vergangenen Sonntag (03.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Reinöhlstraße.

Gegen 07.00 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines offenbar schwarzer BMW in eine Mauer fuhr. Zudem beschädigte er ein Verkehrsschild. Anschließend sammelte der Fahrer mit einem bislang ebenfalls unbekannten weiteren Zeugen Fahrzeugteile auf. Beide Autofahrer entfernten sich daraufhin in Richtung Offinger Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1456 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Tiefgarage

Hochfeld – Im Zeitraum von Freitag (01.08.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (04.08.2025), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Kellerabteil in einer Tiefgarage in der Walther-Heim-Straße. Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders Schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1457 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Freitag (01.08.2025), 18.00 Uhr, bis Sonntag (03.08.2025), 09.30 Uhr, versprühte eine bislang unbekannte Person einen Feuerlöscher in einem Bürogebäude in der Haunstetter Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.