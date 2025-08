STRAUBING. In wenigen Tagen ist es endlich wieder soweit und das zweitgrößte Volksfest Bayerns beginnt am Freitag, den 08.08.2025. Mit Beginn des Volksfestes geht die Polizeiinspektion Straubing von der äußerst intensiven Vorbereitungszeit nahtlos in die einsatzintensive Zeit der elf Festtage über. Das erprobte und bewährte Sicherheitskonzept der Polizeiinspektion Straubing aus den vergangenen Jahren wurde modifiziert und findet auch dieses Jahr wieder Anwendung.

Zentrale Punkte wie etwa die hohe Polizeipräsenz, selektive Taschen- und Personenkontrollen und die Videoüberwachung haben sich bewährt und werden beibehalten, sodass die Straubinger Polizei mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und der Zentralen Einsatzdienste die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sowohl auf dem Festplatz, als auch in der Innenstadt gewährleistet.

Mit der hohen Polizeipräsenz sowohl auf dem Festgelände, als auch in der Innenstadt, sollen Sicherheitsstörungen bestenfalls bereits in ihrer Entstehung konsequent unterbunden werden.

Nach den positiven Erfahrungen aus den Vorjahren werden auch dieses Jahr wieder selektive Taschen- und Personenkontrollen bei den Eingängen zum Festplatz stattfinden.

Diesbezüglich ergeht der Hinweis, dass es zwar kein grundsätzliches Verbot gibt, Rucksäcke oder vergleichbare Taschen mit auf den Festplatz zu nehmen. Personen, die damit unterwegs sind, müssen jedoch damit rechnen, angehalten und gegebenenfalls auch mehrmals überprüft zu werden. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, empfiehlt die Straubinger Polizei, derartige Gegenstände gleich zu Hause zu lassen oder in einem Schließfach zu verstauen, welche auf dem Festgelände vorhandenen sind.

Die Polizeiinspektion Straubing bittet bereits jetzt um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen, die durch Überprüfungen und getroffene Maßnahmen der Sicherheitskräfte entstehen können.

Videoüberwachung als Einsatzunterstützung

Ein Mosaikstein im Sicherheitsgefüge der Polizeiinspektion Straubing ist die Videoüberwachung. Ihr Einsatz auf dem Festgelände und in der Innenstadt hat sich in den letzten Jahren als ein elementarer Bestandteil des polizeilichen Sicherheitskonzepts etabliert. Sich anbahnende Straftaten konnten oftmals frühzeitig erkannt werden, sodass auf Sicherheitsstörungen zügig reagiert und Einsatzkräfte schnell herangeführt werden konnten. Angesichts der neuen Herausforderungen ist die eingesetzte Videotechnik ein zentraler Punkt in der Sicherheitsstruktur der Polizeiinspektion Straubing. Dieses Jahr werden 17 Videokameras die Polizei bei der Bewältigung der anfallenden Aufgaben unterstützten. Nach der Genehmigung, bei welcher unter anderem der Datenschutzbeauftragte eng miteingebunden war, können sämtliche Kameras zur Aufklärung von Straftaten und vor allem zur Verhinderung von Sicherheitsstörungen eingesetzt werden.

Social Media

Durch das „Social Media Team“ des Polizeipräsidiums Niederbayern wird die Arbeit der Polizei auf dem Gäubodenvolksfest auch heuer online begleitet. Auf „Facebook“, wie auch über die Plattformen „X“ und „Instagram“ geschieht dies unter dem Account „Polizei Niederbayern“. Gesicherte Informationen der Polizei zu ungewöhnlichen Ereignissen rund um das Gäubodenvolksfest oder zu besonderen Vorfällen sind somit schnell für jedermann zu erhalten.