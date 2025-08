NÜRNBERG. (786) Am Montagnachmittag (04.08.2025) fuhr der Fahrer eines Pkw im Nürnberger Osten einen Fußgänger an einem Fußgängerüberweg an und flüchtete. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 50-jährige Fußgänger überquerte gegen 13:40 Uhr bei grün den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Welserstraße/Heerwagenstraße.

Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Pkw und dem Geschädigten. Dieser zog sich Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eine nähere Beschreibung des Pkw ist nicht möglich.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl