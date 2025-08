REGENSBURG. Am Montag 4. August kam es in der Innenstadt von Regensburg ab den Morgenstunden zu mehreren körperlichen und verbalen Übergriffen durch einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich ein 38-Jähriger gegen 8.15 Uhr im Bereich der Regensburger Innenstadt auf. Der Mann ist polizeilich bereits wiederholt in Erscheinung getreten, unter anderem im Zusammenhang mit Betäubungsmittel- und Gewaltdelikten. Im Verlauf des Vormittags kam es zu mehreren Vorfällen: Zunächst hinderte der Tatverdächtige eine 58-jährige Pkw-Fahrerin an der Weiterfahrt und forderte Bargeld von ihr. Unmittelbar im Anschluss betrat er ein nahegelegenes Bürogebäude, in dem er einen 48-Jährigen mit einer Hundeleine schlug und ebenfalls zur Herausgabe von Geld aufforderte. Danach beleidigte er eine 35-jährige Frau vor dem Gebäude verbal. Kurz darauf wandte sich der Mann zwei Passanten im Alter von 23 und 22 Jahren zu und griff diese körperlich an. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd wurde verständigt; Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Im Rahmen der Durchsuchung wurde die mitgeführte Hundeleine als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt. Während seines Gewahrsams versuchte der Mann, aus dem Dienstgebäude zu fliehen. Dabei beschädigte er ein Fenster und verrichtete im Gewahrsamsraum eine erhebliche Notdurft. Aufgrund des Gesamtverhaltens und eines erkennbaren psychischen Ausnahmezustands wurde der 38-Jährige noch am selben Tag in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und führt diese unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung und Beleidigung.